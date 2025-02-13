Генсек НАТО: нужно, чтобы Украина получила как можно более мощную позицию, когда начнутся переговоры
Киев • УНН
Марк Рютте заявил о необходимости сильной позиции Украины на будущих переговорах с РФ. НАТО выделило 50 млрд евро на помощь в сфере безопасности за последний год.
Нужно, чтобы Украина получила мощную позицию, когда начнутся переговоры с РФ. Надо сделать все, когда переговоры о мире в Украине завершатся, чтобы результат длился как можно дольше, и чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда не мог захватить ни одного квадратного километра Украины в будущем. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместного преспидхода с министром обороны Рустемом Умеровым, передает корреспондент УНН.
Чего нам нужно достичь, это чтобы Украина получила мощную позицию, когда начнутся переговоры. Надо сделать все, когда переговоры о мире в Украине завершатся, то результат должен продолжаться как можно дольше, чтобы Владимир Путин никогда не мог захватить ни одного квадратного километра территории Украины в будущем
Генсек НАТО отметил, что чтобы это сделать, нужно продолжать военную поддержку.
«В течение последнего года союзники выделили 50 млрд евро на помощь в секторе безопасности», - отметил Рютте.
Рютте указал на важность привлечения Украины ко всем переговорам, которые ее касаются13.02.25, 11:56 • 25980 просмотров
Дополнение
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня, 13 февраля, заявил, что последние заявления президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании между Украиной и РФ будут обсуждаться. Однако он отметил, что в НАТО есть общее мнение с Белым домом о том, чтобы Украина получила этот мир с позиции силы.
Министр обороны США Пит Гегсет утверждал, что план прекращения войны президента Дональда Трампа не является предательством украинских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Украину. США заинтересованы в мире путем переговоров.