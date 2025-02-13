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Гегсет об отношениях США и НАТО: Трамп никому не позволит "превратить дядю Сэма в дядю Лоха"

Гегсет об отношениях США и НАТО: Трамп никому не позволит "превратить дядю Сэма в дядю Лоха"

Киев  •  УНН

 • 6744 просмотра

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Пит Гегсет призвал Европу увеличить оборонные расходы и модернизировать военно-промышленную базу НАТО. Он подчеркнул, что США поддерживают альянсы, но не позволят использовать себя.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что НАТО должно стать большим снова, но Европа должна вкладывать больше, а также контексте отношений США и Альянса отметил, что президент США никому не позволит превратить "дядю Сэма в дядю Лоха". Об этом Гегсет заявил во время брифинга, передает УНН.

Мы должны сделать НАТО большим. Это начинается с оборонных расходов, но также должно включать возрождение трансатлантической оборонно-промышленной базы, быстрое внедрение новых технологий с приоритетом на боеготовность и летальность и создание реальных средств сдерживания 

- сказал Гегсет.

Он отметил, что президент США Дуайт Эйзенхауэр был одним из самых ярых сторонников НАТО, верил в крепкие отношения с Европой, но в конце президентства был обеспокоен тем, что Европа недостаточно заботится о собственной обороне.

"Что ж, как и президент Эйзенхауэр, эта администрация верит в альянсы, глубоко верит в альянсы, но будьте уверены: президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю Лоха", - добавил Гегсет.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что страны НАТО взяли на себя обязательства относительно будущего членства Украины в Альянсе, но Украине никогда не обещали, что она станет членом НАТО в рамках договоренностей о мире с россией.

Павел Башинский

Павел Башинский

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