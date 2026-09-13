Что празднуют 13 сентября в Украине и мире

13 сентября в мире отмечают День программиста, Всемирный день борьбы с сепсисом, Международный день шоколада и День Роальда Даля, тогда как Мексика чтит подвиг юных защитников Отечества в День детей-героев, пишет УНН.

День программиста (Programmer's Day)

Международный профессиональный праздник разработчиков, инженеров программного обеспечения и специалистов IT-отрасли, который отмечают в 256-й день года. Число 256 (2⁸) выбрано потому, что это максимальное количество значений, которое можно выразить с помощью одного восьмибитного байта, а также наибольшая степень двойки, не превышающая количество дней в году.

В невисокосные годы праздник приходится именно на 13 сентября (в високосные — на 12 сентября) и посвящён цифровизации общества, разработке алгоритмов и развитию программных технологий, которые двигают современный прогресс.

Всемирный день борьбы с сепсисом (World Sepsis Day)

Глобальная медико-социальная инициатива, основанная в 2012 году Глобальным альянсом по сепсису (Global Sepsis Alliance). Цель мероприятия — повысить осведомлённость врачей и гражданского населения о сепсисе — опасном для жизни состоянии, вызванном угрожающей жизни реакцией иммунной системы на инфекцию, которая приводит к повреждению собственных тканей и органов.

Праздник акцентирует внимание на важности гигиены, профилактической вакцинации и ранней диагностики токсических состояний, поскольку ежегодно от сепсиса в мире умирают миллионы людей.

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Международный день шоколада (International Chocolate Day)

Неофициальный праздник кондитерского искусства, учреждённый в честь дня рождения американского предпринимателя и филантропа Милтона Херши (1857–1945), основателя компании Hershey's, который массово популяризировал и сделал доступным молочный шоколад.

Дата посвящена истории обработки какао-бобов, культурам ацтеков и майя, а также развитию современной кондитерской индустрии и эстетике потребления шоколадных изделий.

День Роальда Даля (Roald Dahl Day)

Международный день памяти выдающегося валлийского писателя, сценариста и военного лётчика Роальда Даля (1916–1990), который родился 13 сентября.

Автор всемирно известных произведений "Чарли и шоколадная фабрика", "Матильда", "Ведьмы" и "БДВ" оставил огромное наследие в детской литературе, а его день отмечают образовательными чтениями, литературными викторинами и благотворительными акциями по всему миру.

День позитивного мышления (Positive Thinking Day)

Неофициальная дата, учреждённая в 2003 году американским предпринимателем для популяризации позитивной психологии, эмоциональной устойчивости и оптимизма.

Исследования подтверждают, что сохранение конструктивного настроя снижает уровень кортизола, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает справляться со стрессовыми ситуациями.

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День памяти детей-героев в Мексике (Día de los Niños Héroes)

Официальный государственный праздник в память о шести юных кадетах военной академии, погибших 13 сентября 1847 года во время битвы за замок Чапультепек против американских войск в ходе американо-мексиканской войны.

Особенно чтят курсанта Хуана Эскутия, который, согласно преданию, завернулся в мексиканский флаг и прыгнул со стены замка, чтобы знамя не досталось врагу. Церемонии сопровождаются салютом в Мехико и возложением цветов к мемориалу в парке Чапультепек с участием президента страны.

День дяди Сэма в США (Uncle Sam Day).

Официальная патриотическая дата, утверждённая резолюцией Конгресса США в 1989 году. Событие приурочено ко дню рождения Сэмюэля Уилсона (1766–1854), мясника из города Трой, который во время англо-американской войны 1812 года поставлял бочки с говядиной для американской армии с маркировкой "U.S." (United States).

Солдаты в шутку расшифровывали это как "Uncle Sam", что впоследствии создало персонифицированный национальный символ США.

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Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме

По новому календарю православные и греко-католические верующие отмечают Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Праздник установлен в память о торжественном освящении в 335 году при императоре Константине Великом и его матери, святой Елене, величественного храмового комплекса, возведённого на месте распятия и воскресения Иисуса Христа.

Также в этот день вспоминают священномученика Корнилия Сотника - римского центуриона из Кесарии Палестинской, который, согласно Деяниям апостолов, стал первым язычником, крещённым апостолом Петром, а позднее стал епископом и принял мученический венец за веру.

По старому календарю верующие отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы - церковный праздник в честь перенесения в Константинополь в конце IV века святыни, вытканной, по преданию, самой Девой Марией из верблюжьей шерсти.

Также в этот день чтят память священномученика Киприана, епископа Карфагенского - выдающегося богослова, отца Церкви и богослова III века, который внёс фундаментальный вклад в развитие канонического права и был казнён через отсечение головы во времена гонений императора Валериана в 258 году.

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