Врачи подтвердили, что причиной смерти звезды NASCAR Кайла Буша стал сепсис после пневмонии
Киев • УНН
Бывший пилот NASCAR умер от сепсиса, вызванного бактериальной пневмонией. Медики зафиксировали геморрагический шок и признали смерть естественной.
Бывший пилот NASCAR Кайл Буш скончался из-за осложнений, вызванных бактериальной пневмонией, которая привела к сепсису. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свидетельство о смерти, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, 41-летний Буш умер от геморрагического шока и диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. В свидетельстве отмечается, что перед развитием сепсиса у спортсмена «от нескольких дней до нескольких недель» наблюдались симптомы бактериальной пневмонии.
Медики указали, что смерть наступила естественным путем. После вскрытия в Мурсвилле, штат Северная Каролина, тело Буша кремировали.
Семья гонщика ранее сообщала, что тяжелая форма пневмонии быстро переросла в сепсис и вызвала тяжелые осложнения. Сепсис является опасным для жизни состоянием, когда организм чрезмерно реагирует на инфекцию, что может привести к повреждению тканей и органов.
25.05.26