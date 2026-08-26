У Києві Volkswagen із маячками проїхав на "червоний" і потрапив у ДТП, постраждали 8 людей
Київ • УНН
На перехресті проспекту Європейського Союзу та Вишгородської Volkswagen зіткнувся з Toyota Prius. Вісім людей госпіталізували.
У Києві мікроавтобус Volkswagen з увімкненими проблисковими маячками потрапив у ДТП, тілесні ушкодження отримали вісім людей, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Автопригода відбулась сьогодні близько 13:20 на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської.
За попередніми даними, водій мікроавтобусу Volkswagen з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota Prius.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали вісім осіб — водій та пасажири мікроавтобуса. Усіх потерпілих госпіталізовано.
На місці працюють слідчі відділу розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські. Механізм та обставини автопригоди встановлюється.
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