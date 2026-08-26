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У Києві Volkswagen із маячками проїхав на "червоний" і потрапив у ДТП, постраждали 8 людей

Київ • УНН

 • 588 перегляди

На перехресті проспекту Європейського Союзу та Вишгородської Volkswagen зіткнувся з Toyota Prius. Вісім людей госпіталізували.

У Києві Volkswagen із маячками проїхав на "червоний" і потрапив у ДТП, постраждали 8 людей

У Києві мікроавтобус Volkswagen з увімкненими проблисковими маячками потрапив у ДТП, тілесні ушкодження отримали вісім людей, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Автопригода відбулась сьогодні близько 13:20 на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської.

За попередніми даними, водій мікроавтобусу Volkswagen з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota Prius.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали вісім осіб — водій та пасажири мікроавтобуса. Усіх потерпілих госпіталізовано.

На місці працюють слідчі відділу розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські. Механізм та обставини автопригоди встановлюється.

ДТП на зупинці у Києві: двоє загиблих, 4 поранених, водія затримали19.08.26, 10:28 • 19809 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Volkswagen
Київ