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Financial Times
The Washington Post

В Киеве Volkswagen с проблесковыми маячками проехал на "красный" и попал в ДТП, пострадали 8 человек

Киев • УНН

 • 702 просмотра

На перекрёстке проспекта Европейского Союза и Вышгородской Volkswagen столкнулся с Toyota Prius. Восемь человек госпитализировали.

В Киеве Volkswagen с проблесковыми маячками проехал на "красный" и попал в ДТП, пострадали 8 человек

В Киеве микроавтобус Volkswagen с включёнными проблесковыми маячками попал в ДТП, телесные повреждения получили восемь человек, передаёт УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня около 13:20 на перекрёстке проспекта Европейского Союза и улицы Вышгородской.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Prius.

В результате ДТП телесные повреждения получили восемь человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работают следователи отдела расследования ДТП столичного главка полиции и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.

ДТП на остановке в Киеве: двое погибших, 4 раненых, водитель задержан19.08.26, 10:28 • 19809 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Volkswagen
Киев