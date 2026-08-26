В Киеве Volkswagen с проблесковыми маячками проехал на "красный" и попал в ДТП, пострадали 8 человек
Киев • УНН
На перекрёстке проспекта Европейского Союза и Вышгородской Volkswagen столкнулся с Toyota Prius. Восемь человек госпитализировали.
В Киеве микроавтобус Volkswagen с включёнными проблесковыми маячками попал в ДТП, телесные повреждения получили восемь человек, передаёт УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня около 13:20 на перекрёстке проспекта Европейского Союза и улицы Вышгородской.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Prius.
В результате ДТП телесные повреждения получили восемь человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте работают следователи отдела расследования ДТП столичного главка полиции и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства автопроисшествия устанавливаются.
ДТП на остановке в Киеве: двое погибших, 4 раненых, водитель задержан19.08.26, 10:28 • 19809 просмотров