Полиция провела до 60 обысков у должностных лиц ВВК - обнаружены скрытые состояния на 200 млн гривен

$44.380.0351.670.14
ukenru
11:30 • 1286 просмотра
Украина вернула из российского плена еще 185 защитников и гражданского — Зеленский
10:35 • 7876 просмотра
Международные резервы Украины продолжают «худеть» — сократились до $45,7 млрд
Эксклюзив
09:36 • 14820 просмотра
Суд в Одессе не смог начать рассмотрение дела о халатности медиков Odrex из-за неявки их защитников — эксперты указывают на затягивание
4 июня, 19:34 • 35789 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 64571 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 53608 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 56350 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
4 июня, 14:32 • 52129 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
4 июня, 14:18 • 39921 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 73826 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.7м/с
41%
750мм
Популярные новости
Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД5 июня, 02:32 • 24926 просмотра
российские власти скрывают экономический кризис в стране на форуме в санкт-петербурге - ISW5 июня, 03:28 • 10848 просмотра
путин отказал в посредничестве Европы для завершения войны рф против Украины - Bloomberg5 июня, 05:38 • 11605 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 20965 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 8646 просмотра
публикации
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 9458 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 21391 просмотра
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 52087 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как это обнаружить4 июня, 16:02 • 47902 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 73812 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Руслан Кравченко
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Германия
Киевская область
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 66013 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 111642 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 117172 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 150698 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 142859 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервис)

Полиция провела до 60 обысков у должностных лиц ВВК - обнаружены скрытые состояния на 200 млн гривен

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

Нацполиция провела 60 обысков у должностных лиц ВВК и МСЭК. Сумма недостоверных сведений в декларациях должностных лиц достигает 200 миллионов гривен.

Полиция провела до 60 обысков у должностных лиц ВВК - обнаружены скрытые состояния на 200 млн гривен
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители провели почти 60 одновременных обысков у представителей военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ, бывшие МСЭК - Медико-социальная экспертная комиссия). По предварительным данным, сумма выявленных недостоверных сведений в декларациях должностных лиц достигает 200 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Обыски прошли в рамках операции под условным названием "Эскулап". Суммы расхождений между активами в декларации и реальным состоянием колеблются от 2 до 11 млн гривен.

По данным следствия, были изъяты:

  • автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года рыночной стоимостью более 100 тыс. долларов;
    • наличные в национальной и иностранной валюте, медицинские документы, выписки и документы ВВК 36 пациентов;
      • различные договоры, чеки о переводе наличных или оплате товара, суммы в которых колеблются от 600 тыс. грн до более одного миллиона гривен.

        Изъятые документы могут свидетельствовать о легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств

        - заявили в полиции.

        Также правоохранителями было составлено более 230 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статье 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

        Напомним

        В Кировоградской области разоблачена схема "платных инвалидностей", подозревают главу ВВК и его сообщников, руководителя ВВК задержали в Кропивницком.

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Обыск
        Мобилизация
        ТЦК и СП
        Национальная полиция Украины
        Министерство внутренних дел Украины
        Украина