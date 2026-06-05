Полиция провела до 60 обысков у должностных лиц ВВК - обнаружены скрытые состояния на 200 млн гривен

Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители провели почти 60 одновременных обысков у представителей военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ, бывшие МСЭК - Медико-социальная экспертная комиссия). По предварительным данным, сумма выявленных недостоверных сведений в декларациях должностных лиц достигает 200 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Обыски прошли в рамках операции под условным названием "Эскулап". Суммы расхождений между активами в декларации и реальным состоянием колеблются от 2 до 11 млн гривен.

По данным следствия, были изъяты:

автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года рыночной стоимостью более 100 тыс. долларов;

наличные в национальной и иностранной валюте, медицинские документы, выписки и документы ВВК 36 пациентов;

различные договоры, чеки о переводе наличных или оплате товара, суммы в которых колеблются от 600 тыс. грн до более одного миллиона гривен.

Изъятые документы могут свидетельствовать о легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств - заявили в полиции.

Также правоохранителями было составлено более 230 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статье 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним

В Кировоградской области разоблачена схема "платных инвалидностей", подозревают главу ВВК и его сообщников, руководителя ВВК задержали в Кропивницком.