Чи причетний ексбойфренд до смерті Хайден Панеттьєрі - стали відомі нові подробиці
Київ • УНН
Поліція вивчає телефон її ексбойфренда Браяна Гікерсона та його дії перед смертю акторки. Повідомляється, що він не проявив жодних емоцій, поки медики боролись за її життя.
У справі про загадкову смерть екснареченої українського боксера Володимира Кличка, американської акторки Хайден Панеттьєрі, стали відомі нові подробиці. Особлива увага з боку правоохоронних органів приділяється особистості її скандального ексбойфренда Браяна Гікерсона, повідомляє УНН з посиланням на RadarOnline.
Деталі
За даними джерел видання, Гікерсон не проявив жодних емоцій, поки медики боролись за її життя, тоді як його брат Зак був явно розгублений цим.
Їм потрібен телефон, бо звідти нічого не зникає. Він може допомогти встановити, з ким Браян Гікерсон спілкувався, де перебував і що відбувалося до того, як знайшли Гайден
Також повідомляється, що Браян показав поліції сумку з ліками, які, судячи з усього, приймала Панеттьєрі в останні дні свого життя.
Контекст
Американська акторка Хайден Панеттьєрі, відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років.
За місяць до смерті вона поділилася чорно-білим фото з другом Рендаллом Славіним. Можливою причиною смерті стало передозування препаратів.
Володимир Кличко публічно висловився про смерть Хайден Панеттьєрі, назвавши це важким ударом для родини. Він пообіцяв доньці Каї завжди розповідати про матір з повагою.
Нагадаємо
Представник американської акторки Хайден Панеттьєрі закликав не поширювати чутки про обставини її смерті, поки триває офіційне розслідування.