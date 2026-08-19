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Кличко вперше публічно відреагував на смерть своєї екснареченої Гайден Панеттьєрі

Київ • УНН

 • 2580 перегляди

Володимир Кличко вперше публічно висловився про смерть Гайден Панеттьєрі, назвавши це важким ударом для родини. Він пообіцяв доньці Каї завжди розповідати про матір з повагою.

Кличко вперше публічно відреагував на смерть своєї екснареченої Гайден Панеттьєрі

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі Володимир Кличко вперше публічно відреагував на смерть акторки, яка померла 16 серпня у віці 36 років, та звернувся до їхньої 11-річної доньки Каї. Про це Кличко написав в Instagram, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Кличко опублікував спільну фотографію з Панеттьєрі та їхньою донькою і зазначив, що смерть акторки стала важким ударом для родини.

Наша родина переживає час глибокого шоку та горя. Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко засмучує мене. Вона залишила цей світ надто рано

- написав Кличко.

Він наголосив, що, хоча вони більше не були разом як пара, Панеттьєрі залишалася важливою людиною в його житті та матір'ю їхньої доньки.

Гайден була, хоча вже не моєю партнеркою, важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї. Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, водночас стикаючись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії. Ніщо не зітре час, який ми провели разом, або місце, яке вона посідала в нашому житті

- зазначив він.

Обіцянка доньці

Кличко також пообіцяв доньці зберегти повагу до пам'яті її матері та розповідати їй про те, якою людиною була Панеттьєрі.

Нашій доньці Каї я завжди розповідатиму про її матір із повагою та зроблю все, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була

- написав Кличко.

Він також висловив співчуття батькам, друзям і шанувальникам акторки та попросив поважати приватність родини в цей період.

Панеттьєрі та Кличко розійшлися у 2018 році, однак після цього продовжували разом виховувати доньку. Каї народилася у 2014 році. Раніше акторка розповідала, що підтримує доньку, яка цікавиться акторською професією, але не хоче, щоб вона надто рано ставала публічною людиною.

Я завжди хочу підтримувати все, що вона захоче робити, але намагаюся спрямувати її до думки: не поспішаймо. Вона все ще може залишатися непомітною, а коли відмовишся від цього, повернути приватність уже не зможеш

- говорила Панеттьєр.

Стали відомі подробиці та попередня причина смерті Гайден Панеттьєрі17.08.26, 18:09 • 21981 перегляд

Степан Гафтко

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