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Кличко впервые публично отреагировал на смерть своей бывшей невесты Хайден Панеттьери

Киев • УНН

 • 2522 просмотра

Владимир Кличко впервые публично высказался о смерти Хайден Панеттьери, назвав это тяжёлым ударом для семьи. Он пообещал дочери Кайе всегда рассказывать о матери с уважением.

Кличко впервые публично отреагировал на смерть своей бывшей невесты Хайден Панеттьери

Бывший жених Хайден Панеттьери Владимир Кличко впервые публично отреагировал на смерть актрисы, которая умерла 16 августа в возрасте 36 лет, и обратился к их 11-летней дочери Кайе. Об этом Кличко написал в Instagram, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Кличко опубликовал совместную фотографию с Панеттьери и их дочерью и отметил, что смерть актрисы стала тяжелым ударом для семьи.

Наша семья переживает время глубокого шока и горя. Известие о трагической смерти Хайден глубоко меня огорчает. Она покинула этот мир слишком рано

— написал Кличко.

Он подчеркнул, что, хотя они больше не были вместе как пара, Панеттьери оставалась важным человеком в его жизни и матерью их дочери.

Хайден, хотя и уже не была моей партнершей, была важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи. Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, одновременно сталкиваясь с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе, или место, которое она занимала в нашей жизни

— отметил он.

Обещание дочери

Кличко также пообещал дочери сохранить уважение к памяти ее матери и рассказывать ей о том, каким человеком была Панеттьери.

Нашей дочери Кайе я всегда буду рассказывать о ее матери с уважением и сделаю все, чтобы она помнила, каким человеком она была

— написал Кличко.

Он также выразил соболезнования родителям, друзьям и поклонникам актрисы и попросил уважать частную жизнь семьи в этот период.

Панеттьери и Кличко расстались в 2018 году, однако после этого продолжали вместе воспитывать дочь. Кайя родилась в 2014 году. Ранее актриса рассказывала, что поддерживает дочь, которая интересуется актерской профессией, но не хочет, чтобы она слишком рано становилась публичным человеком.

Я всегда хочу поддерживать все, чем она захочет заниматься, но пытаюсь направить ее к мысли: давайте не будем спешить. Она все еще может оставаться незаметной, а когда откажешься от этого, вернуть частную жизнь уже не сможешь

— говорила Панеттьери.

Стали известны подробности и предварительная причина смерти Хайден Панеттьери17.08.26, 18:09 • 21981 просмотр

Степан Гафтко

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