рф атаковала Украину 161 дроном с "Бандеролями" - как отработала ПВО

россия в ночь на 23 сентября атаковала Украину 161 дроном, 122 из них были сбиты или подавлены, в том числе три "Бандероли". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда ударила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 сентября (с 18:00 22 сентября) противник атаковал 161 ударным БПЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т" с направлений: Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Сколько уничтожила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 119 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 3 "Бандероль"/"Дань-Т" — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Стало известно, сколько техники и живой силы оккупантов ликвидировали ВСУ за сутки