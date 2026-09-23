рф атаковала Украину 161 дроном с "Бандеролями" - как отработала ПВО
Киев • УНН
В ночь на 23 сентября россия запустила по Украине 161 дрон, в частности 82 реактивных Shahed. ПВО сбила или подавила 122 цели.
россия в ночь на 23 сентября атаковала Украину 161 дроном, 122 из них были сбиты или подавлены, в том числе три "Бандероли". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда ударила рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 сентября (с 18:00 22 сентября) противник атаковал 161 ударным БПЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т" с направлений: Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Сколько уничтожила ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 119 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 3 "Бандероль"/"Дань-Т"
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
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