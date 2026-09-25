Президент Південної Кореї дорікнув Україні за розголошення передачі Сеулу полонених із КНДР - в ОП відреагували

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон Фото: Bloomberg

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна розкрила інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, попри попередню домовленість зберігати цей процес у таємниці. За його словами, розголошення може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки. Про це повідомляє The Korea Times, передає УНН.

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За інформацією видання, президент Південної Кореї висловив жаль через публічне повідомлення про передачу двох військовополонених. Він зазначив, що Київ і Сеул домовлялися не розголошувати цю інформацію через можливі наслідки.

Було доречно з усіх боків не розголошувати інформацію, враховуючи багато проблем, які це може спричинити у разі розголошення, і (ми) погодилися це зробити -написав Лі у своєму акаунті X.

Про це він повідомив через день після того, як президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку заявив, що Україна нещодавно відправила двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

За наявними даними, невдовзі після виступу Зеленського, Офіс президента України заявив, що передача двох північнокорейських в'язнів до Південної Кореї була здійснена шляхом прямого діалогу з Сеулом.

(Україна - ред.) розкрила інформацію про передачу, порушивши угоду про нерозголошення. Я не знаю причин (розголошення - ред.), але шкодую про це - написав Лі.

Президент Південної Кореї також назвав питання передачі північнокорейських військових дуже делікатним. За його словами, воно може вплинути на дипломатію, національну безпеку та безпекову ситуацію на Корейському півострові.

Повідомляється, що Сеул і Київ вели переговори щодо можливого переведення північнокорейських військовополонених до Південної Кореї після того, як обидва висловили бажання приїхати до Південної Кореї. Раніше уряд Сеула відмовився підтвердити їхнє прибуття до Сеула, посилаючись на потенційні загрози безпеці та життю військовополонених та їхніх сімей, які все ще перебувають у Північній Кореї. У відповідь на запит інформаційного агентства Yonhap, адміністрація президента України у четвер заявила, що країна розкрила лише інформацію про передачу північнокорейців Південній Кореї без розкриття деталей цього процесу, стверджуючи, що було б дивно тримати всю передачу в таємниці.

За наявними даними, двох північнокорейських військових українські військові захопили у січні 2025 року. Вони перебували у складі північнокорейських військових, яких росія перекинула до курської області для участі у війні проти України.

В ОП відреагували на заяву президента Південної Кореї, зазначивши, що Україна є відкритою країною, тому було б дивно таємно передавати кудись людей, яких українські військові взяли в полон.

З усієї цієї історії, а вона довга й детальна, ми повідомили лише сам факт того, що їх відправили до Республіки Корея - зазначили в ОП.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР. Також він розповів про обіцянку Путіна захопити Донеччину.