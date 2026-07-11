В Киево-Печерской лавре прошла литургия по случаю 975-летия основания святыни
Киев • УНН
В Киево-Печерской лавре 10 июля провели литургию по случаю 975-летия святыни. Это одно из первых богослужений в соборе после попадания российского дрона 15 июня.
В Киево-Печерской лавре 10 июля прошли торжества по случаю 975-летия основания святыни и дня памяти преподобного Антония Печерского. Об этом сообщает УНН.
Детали
Литургия прошла с участием делегации со Святой горы Афон. Это одно из первых богослужений в Свято-Успенском соборе после попадания в него российского "Шахеда" 15 июня.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отметил, что Киево-Печерская лавра почти тысячу лет стоит в сердце Украины "как одна из главных святынь, свидетель нашей истории и опора украинской государственности".
Несмотря на постоянные российские обстрелы, террор и попытки врага сломить нас, мы продолжаем беречь свои святыни и стоять вместе. В этих древних стенах звучит общая молитва за украинский народ, наших защитников и защитниц, за справедливый мир и нашу победу
Напомним
Правительство создало Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс в составе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
В Киево-Печерской лавре установили бюст Мазепы – Зеленский заявил о восстановлении исторической справедливости28.06.26, 15:41 • 2940 просмотров