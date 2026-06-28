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В Киево-Печерской лавре установили бюст Мазепы – Зеленский заявил о восстановлении исторической справедливости

Киев • УНН

 • 822 просмотра

В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Зеленский заявил, что это восстановление исторической справедливости.

В Киево-Печерской лавре установили бюст Мазепы – Зеленский заявил о восстановлении исторической справедливости

В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам главы государства, Украина должна беречь собственную историю и память о людях, которые создавали государство и боролись за его свободу. Президент напомнил, что именно при гетманстве Мазепы Киево-Печерская лавра приобрела свой величественный вид – были возведены стены и фортификации, обновлены храмы, а также развивались типография и книгопечатание.

Украина всегда будет беречь свою историю. Будет беречь и защищать память о тех, кто создавал наше государство, отстаивал его свободу и работал ради его будущего

– подчеркнул Зеленский.

Президент также назвал установку бюста восстановлением исторической справедливости.

Сегодня чествуем великую историческую личность и возвращаем историческую справедливость. Потому что народ, который чтит собственную историю, всегда сохраняет независимость и свое государство

– отметил глава государства.

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