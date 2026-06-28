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Зеленский отметил успешные удары по российским НПЗ в День Конституции

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае и ярославской области россии. Он заявил, что операции ослабляют возможности россии вести войну.

Зеленский отметил успешные удары по российским НПЗ в День Конституции
Фото: facebook.com zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции 28 июня отметил успешные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, был поражен НПЗ "Славянский" в краснодарском крае, расположенный в 300 км от линии фронта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

Детали

Кроме того, был поражен НПЗ в ярославской области, что примерно в 700 километрах от украинской границы.

Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности россии вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция - это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор. Благодарю воинов за эти результаты! Признателен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, утверждает и силу Конституции

- говорится в посте Зеленского.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время ночной атаки по россии Силы обороны применили дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго", которые успешно поразили оборонное предприятие "Титан-Барикады" в волгограде.

Евгений Устименко

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