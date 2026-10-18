Зеленский встретился с Драпатым: заслушал доклад об активной обороне на трёх направлениях фронта
Киев • УНН
Зеленский заслушал доклад Драпатого о ситуации в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Силы обороны удерживают ключевые населённые пункты.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого: речь шла о ситуации в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передаёт УНН.
Детали
Фиксируем результаты операций ДШВ и Третьего армейского корпуса - нашей активной обороны. Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили больше территории с начала осени, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года. Защищаем районы вблизи Краматорска. Мы уничтожаем россиян в 20 км от Запорожья, а не в 5, как кто-то там в россии фантазирует для путина
Также Зеленский добавил, что Силы обороны Украины защищают населённые пункты Доброполье, Константиновку, Алексеево-Дружковку, Орехов, Новопавловку, Новоандреевку и Великомихайловку.
Спасибо нашим штурмовым подразделениям на Покровском направлении. И ещё стоит сегодня отметить воинов 1-го отдельного Центра беспилотных систем Вооружённых сил Украины за точную доставку наших дальнобойных санкций на территорию россии. Также спасибо за меткость воинам Службы безопасности Украины, Сил специальных операций ВСУ, нашим разведкам, ГУР и СВР
Напомним
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