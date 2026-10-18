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Financial Times

Зеленский встретился с Драпатым: заслушал доклад об активной обороне на трёх направлениях фронта

Киев • УНН

 • 15118 просмотра

Зеленский заслушал доклад Драпатого о ситуации в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Силы обороны удерживают ключевые населённые пункты.

Зеленский встретился с Драпатым: заслушал доклад об активной обороне на трёх направлениях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого: речь шла о ситуации в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передаёт УНН.

Детали

Фиксируем результаты операций ДШВ и Третьего армейского корпуса - нашей активной обороны. Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили больше территории с начала осени, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года. Защищаем районы вблизи Краматорска. Мы уничтожаем россиян в 20 км от Запорожья, а не в 5, как кто-то там в россии фантазирует для путина

- говорится в заявлении Президента.

Также Зеленский добавил, что Силы обороны Украины защищают населённые пункты Доброполье, Константиновку, Алексеево-Дружковку, Орехов, Новопавловку, Новоандреевку и Великомихайловку.

Спасибо нашим штурмовым подразделениям на Покровском направлении. И ещё стоит сегодня отметить воинов 1-го отдельного Центра беспилотных систем Вооружённых сил Украины за точную доставку наших дальнобойных санкций на территорию россии. Также спасибо за меткость воинам Службы безопасности Украины, Сил специальных операций ВСУ, нашим разведкам, ГУР и СВР

- говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные силы ВСУ показали видео уничтожения российского ударного беспилотника "Герань" пилотом истребителя МиГ-29 Space Воздушного командования "Запад" во время боевого вылета.

Евгений Устименко

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