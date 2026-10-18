Зеленський зустрівся з Драпатим: була доповідь про активну оборону на трьох напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого: йшлось про ситуацію у Донецькій, Запорізькій і Харківській областях. Про це глава держави повідомив в Telegram, передає УНН.

Фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу - нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інших частинах року. Захищаємо райони поблизу Краматорська. Ми знищуємо росіян за 20 км від Запоріжжя, а не 5, як хтось там в росії фантазує путіну