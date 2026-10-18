Зеленський зустрівся з Драпатим: була доповідь про активну оборону на трьох напрямках фронту
Київ • УНН
Зеленський заслухав доповідь Драпатого про ситуацію на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Сили оборони утримують ключові населені пункти.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого: йшлось про ситуацію у Донецькій, Запорізькій і Харківській областях. Про це глава держави повідомив в Telegram, передає УНН.
Деталі
Фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу - нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інших частинах року. Захищаємо райони поблизу Краматорська. Ми знищуємо росіян за 20 км від Запоріжжя, а не 5, як хтось там в росії фантазує путіну
Також Зеленський додав, що Сили оборони України захищають населені пункти Добропілля, Костянтинівку, Олексієво-Дружківку, Оріхів, Новопавлівку, Новоандріївку та Великомихайлівку.
Дякуємо нашим штурмовим підрозділам на Покровському напрямку. І ще варто відзначити сьогодні воїнів 1-го окремого Центру безпілотних систем Збройних сил України за влучну доставку наших далекобійних санкцій на територію росії. Також дякую за влучність воїнам Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій ЗСУ, нашим розвідкам, ГУР та СЗР
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