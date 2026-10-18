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Financial Times

Понад 130 збитих цілей на місяць - Повітряні сили показали бойову роботу авіації

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

Повітряні сили оприлюднили відео знищення "Герані" пілотом МіГ-29. За місяць бригада збила понад 130 дронів.

Понад 130 збитих цілей на місяць - Повітряні сили показали бойову роботу авіації

Повітряні сили ЗСУ показали відео знищення російського ударного безпілотника "Герань" пілотом винищувача МіГ-29 Space Повітряного командування "Захід" під час бойового вильоту, передає УНН.

Деталі

Кожного місяця наша бригада б’є свої рекорди збиття. 105 за місяць, 114 за місяць, зараз вже 130 плюс. І це число буде збільшуватися

- сказав пілот.

Він зазначив, що одне з головних завдань для авіації нині - боротьба з реактивними безпілотниками типу "шахед".

Нагадаємо

Впродовж дня 17 жовтня росіяни атакували Україну 157 ударними БПЛА (25 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також 6-ма S-8000 Бандероль/Дань-Т.

Павло Башинський

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