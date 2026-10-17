рф атакувала Україну 157 дронами та шістьма S-8000 17 жовтня
Київ • УНН
17 жовтня росія запустила по Україні 157 ударних БпЛА та шість S-8000. ППО знищила або подавила 140 дронів і всі ракети.
Впродовж дня 17 жовтня росіяни атакували Україну 157 ударними БпЛА (25 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також 6-ма S-8000 Бандероль/Дань-Т. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 БПЛА (22 із них - реактивні), а також 6 S-8000 Бандероль/Дань-Т
Наразі у повітряному просторі України перебуває близько 30 ударних безпілотників ворога. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі і інших містах.
Нагадаємо
росія вночі та вранці 17 жовтня атакувала енергетику в 10 областях, частина жителів залишилася без електропостачання.
Водночас ЗМІ повідомляють, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть бути частиною плану, спрямованого на погіршення умов життя у великих містах і примушення країни до капітуляції.