росія атакувала енергетику в 10 областях, частина жителів без світла - Міненерго
Київ • УНН
Через атаки рф в 10 областях без світла залишилися споживачі. Енергетики повернули електропостачання понад пів мільйона людей.
росія вночі та вранці 17 жовтня атакувала енергетику у 10 областях, частина жителів залишилася без електропостачання. Діють графіки відключення світла у низці регіонів. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго.
Ворожі атаки
"Вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об'єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях. Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів", - вказали у Міненерго.
Ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів, додали у міністерстві.
Графіки
Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій, зазначили у Міненерго.
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