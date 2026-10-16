Українців попередили про ризик нових відключень на тлі масштабних атак рф на енергетику

Російські війська атакували безпілотниками магістральну електромережу НЕК "Укренерго", пошкодивши об'єкти, які забезпечують електроенергією Рівненську область. Унаслідок ударів у Рівному та прилеглих районах виникли масштабні знеструмлення. У Луцьку енергетики продовжують відновлювати електромережі після нічних атак. Про це повідомили в "Укренерго" і попередили українців про ризик нових відключень, передає УНН.

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За інформацією компанії, внаслідок російської дронової атаки серйозних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, яка відповідає за електропостачання Рівненської області. Через це у Рівному та навколишніх районах зафіксували масштабні відключення світла. Наразі енергетики намагаються якнайшвидше повернути електроенергію споживачам, використовуючи резервні схеми живлення. Це дозволить частково відновити електропостачання навіть до завершення ремонту пошкодженого обладнання. Водночас розпочати повноцінні аварійно-відновлювальні роботи фахівці зможуть лише тоді, коли це дозволить безпекова ситуація.

Але точні терміни відновлення електропостачання у компанії поки не називають.

У Луцьку продовжують ліквідовувати наслідки нічних атак

Паралельно енергетики працюють над відновленням електропостачання у Волинській області. Зокрема, у Луцьку тривають ремонтні роботи після російських дронових атак у ніч проти 16 жовтня. За даними "Укренерго", мережі, які забезпечують місто електроенергією, зазнали серйозних пошкоджень. Фахівці продовжують усувати наслідки ударів, щоб відновити стабільну роботу електромереж.

При цьому точну кількість споживачів, які залишилися без світла у постраждалих регіонах, наразі не уточнюють.

Українців попередили про ризик нових відключень

На тлі пошкоджень енергетичної інфраструктури в "Укренерго" закликали громадян, у яких є світло, максимально економити електроенергію.

Особливо важливо зменшити споживання у вечірні години, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає. У компанії пояснили, що ощадливе використання електроенергії допоможе енергетикам швидше ліквідувати наслідки російських атак та уникнути додаткових обмежень. Зокрема, українцям варто за можливості не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а використання енергоємної техніки перенести на інший час.

В "Укренерго" наголошують, що зменшення навантаження на електромережі зараз особливо важливе, адже після російських ударів енергосистема працює в умовах пошкодженої інфраструктури.

Якщо споживання залишатиметься високим, під час вечірнього піку може виникнути необхідність у вимушених обмеженнях електропостачання.

Нагадаємо

Унаслідок чергової російської повітряної атаки російської армії на Україну 16 жовтня у Вінниці пошкодило цивільну інфраструктуру, відомо про чотирьох постраждалих, двох із яких госпіталізували. А у Рівному та прилеглих населених пунктах виникли перебої з електропостачанням.