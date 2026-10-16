Четверо постраждалих у Вінниці та перебої зі світлом у Рівному: відомі наслідки нової атаки рф

Унаслідок чергової російської повітряної атаки російської армії на Україну 16 жовтня у Вінниці пошкодило цивільну інфраструктуру, відомо про чотирьох постраждалих, двох із яких госпіталізували. А у Рівному та прилеглих населених пунктах виникли перебої з електропостачанням, передає УНН із посиланням на інформацію від голів обласних ОДА.

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За попередньою інформацією, у Вінниці внаслідок ворожої атаки зафіксували пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Двох із них госпіталізували до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

Водночас через російську атаку виникли перебої з електропостачанням у Рівному та навколишніх населених пунктах. У зв'язку з відключеннями електроенергії ключові заклади життєзабезпечення перейшли на альтернативні джерела живлення.

Наразі повітряна атака триває, мешканців регіонів закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

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