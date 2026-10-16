Четверо пострадавших в Виннице и перебои с электричеством в Ровно: известны последствия новой атаки рф

В результате очередной российской воздушной атаки российской армии на Украину 16 октября в Виннице была повреждена гражданская инфраструктура, известно о четырех пострадавших, двоих из которых госпитализировали. А в Ровно и прилегающих населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением, передает УНН со ссылкой на информацию от глав областных ОГА.

Детали

По предварительной информации, в Виннице в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время известно о четырех пострадавших. Двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

В то же время из-за российской атаки возникли перебои с электроснабжением в Ровно и близлежащих населенных пунктах. В связи с отключениями электроэнергии ключевые учреждения жизнеобеспечения перешли на альтернативные источники питания.

В настоящее время воздушная атака продолжается, жителей регионов призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

Напомним

На Волыни в результате российских ударов погиб человек, 8 пострадали, горят грузовики. ГСЧС локализовала незначительную утечку аммиака.