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Отопление

Украинцев предупредили о риске новых отключений на фоне масштабных атак рф на энергетику

Киев • УНН

 • 23173 просмотра

Российские дроны повредили энергообъекты, питающие Ровненскую область, вызвав масштабные обесточивания. В Луцке продолжаются ремонты, возможны новые ограничения.

Украинцев предупредили о риске новых отключений на фоне масштабных атак рф на энергетику

Российские войска атаковали беспилотниками магистральную электросеть НЭК "Укрэнерго", повредив объекты, обеспечивающие электроэнергией Ровненскую область. В результате ударов в Ровно и прилегающих районах возникли масштабные отключения электроэнергии. В Луцке энергетики продолжают восстанавливать электросети после ночных атак. Об этом сообщили в "Укрэнерго" и предупредили украинцев о риске новых отключений, передает УНН.

Детали

По информации компании, в результате российской атаки беспилотниками серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, отвечающая за электроснабжение Ровненской области. Из-за этого в Ровно и окрестных районах зафиксировали масштабные отключения света. В настоящее время энергетики пытаются как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям, используя резервные схемы питания. Это позволит частично восстановить электроснабжение даже до завершения ремонта поврежденного оборудования. В то же время начать полноценные аварийно-восстановительные работы специалисты смогут только тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Но точные сроки восстановления электроснабжения в компании пока не называют.

В Луцке продолжают ликвидировать последствия ночных атак

Параллельно энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Волынской области. В частности, в Луцке продолжаются ремонтные работы после российских атак беспилотниками в ночь на 16 октября. По данным "Укрэнерго", сети, обеспечивающие город электроэнергией, получили серьезные повреждения. Специалисты продолжают устранять последствия ударов, чтобы восстановить стабильную работу электросетей.

При этом точное количество потребителей, оставшихся без света в пострадавших регионах, пока не уточняют.

Украинцев предупредили о риске новых отключений

На фоне повреждений энергетической инфраструктуры в "Укрэнерго" призвали граждан, у которых есть свет, максимально экономить электроэнергию.

Особенно важно снизить потребление в вечерние часы, когда нагрузка на энергосистему традиционно возрастает. В компании объяснили, что экономное использование электроэнергии поможет энергетикам быстрее ликвидировать последствия российских атак и избежать дополнительных ограничений. В частности, украинцам по возможности не следует одновременно включать несколько мощных электроприборов, а использование энергоемкой техники перенести на другое время.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что снижение нагрузки на электросети сейчас особенно важно, поскольку после российских ударов энергосистема работает в условиях поврежденной инфраструктуры.

Если потребление будет оставаться высоким, во время вечернего пика может возникнуть необходимость во вынужденных ограничениях электроснабжения.

Напомним

В результате очередной российской воздушной атаки российской армии на Украину 16 октября в Виннице повредило гражданскую инфраструктуру, известно о четырех пострадавших, двоих из которых госпитализировали. А в Ровно и прилегающих населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением.

Александра Василенко

Война в Украине
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Война в Украине
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Электроэнергия
Ровненская область
Волынская область
Укрэнерго
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Винница
Луцк
Ровно