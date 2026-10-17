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россия атаковала энергетику в 10 областях, часть жителей без света - Минэнерго

Киев • УНН

 • 15183 просмотра

Из-за атак рф в 10 областях потребители остались без света. Энергетики восстановили электроснабжение более чем полумиллиону человек.

россия атаковала энергетику в 10 областях, часть жителей без света - Минэнерго

россия ночью и утром 17 октября атаковала энергетику в 10 областях, часть жителей осталась без электроснабжения. В ряде регионов действуют графики отключения электроэнергии. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.

Вражеские атаки

"Ночью и утром враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. В настоящее время энергетикам удалось вернуть свет более чем полумиллиону потребителей", — указали в Минэнерго.

Ремонтные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Восстановительные работы осложняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов, добавили в министерстве.

Графики

Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений, а во всех областях — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Это вынужденный шаг, который помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий, отметили в Минэнерго.

Украинцев предупредили о риске новых отключений на фоне масштабных атак рф на энергетику16.10.26, 19:25 • 23813 просмотров

Юлия Шрамко

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