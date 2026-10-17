россия атаковала энергетику в 10 областях, часть жителей без света - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за атак рф в 10 областях потребители остались без света. Энергетики восстановили электроснабжение более чем полумиллиону человек.
россия ночью и утром 17 октября атаковала энергетику в 10 областях, часть жителей осталась без электроснабжения. В ряде регионов действуют графики отключения электроэнергии. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.
Вражеские атаки
"Ночью и утром враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. В настоящее время энергетикам удалось вернуть свет более чем полумиллиону потребителей", — указали в Минэнерго.
Ремонтные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Восстановительные работы осложняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов, добавили в министерстве.
Графики
Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений, а во всех областях — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Это вынужденный шаг, который помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий, отметили в Минэнерго.
Украинцев предупредили о риске новых отключений на фоне масштабных атак рф на энергетику16.10.26, 19:25 • 23813 просмотров