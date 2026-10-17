рф атаковала Украину 157 дронами и шестью S-8000 17 октября
Киев • УНН
17 октября россия запустила по Украине 157 ударных БПЛА и шесть S-8000. ПВО уничтожила или подавила 140 дронов и все ракеты.
В течение дня 17 октября россияне атаковали Украину 157 ударными БПЛА (25 из них - реактивные), "Герберами" и дронами других типов, а также 6 S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
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По предварительным данным, в течение указанного периода силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 140 БПЛА (22 из них - реактивные), а также 6 S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т"
В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 30 ударных беспилотников противника. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре и других городах.
Напомним
россия ночью и утром 17 октября атаковала энергетику в 10 областях, часть жителей осталась без электроснабжения.
В то же время СМИ сообщают, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут быть частью плана, направленного на ухудшение условий жизни в крупных городах и принуждение страны к капитуляции.