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Более 130 сбитых целей в месяц - Воздушные силы показали боевую работу авиации

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Воздушные силы опубликовали видео уничтожения "Герани" пилотом МиГ-29. За месяц бригада сбила более 130 дронов.

Более 130 сбитых целей в месяц - Воздушные силы показали боевую работу авиации

Воздушные силы ВСУ показали видео уничтожения российского ударного беспилотника "Герань" пилотом истребителя МиГ-29 Space Воздушного командования "Запад" во время боевого вылета, передает УНН.

Детали

Каждый месяц наша бригада бьет свои рекорды по сбитым целям. 105 за месяц, 114 за месяц, сейчас уже 130 с лишним. И это число будет увеличиваться

- сказал пилот.

Он отметил, что одна из главных задач для авиации сейчас - борьба с реактивными беспилотниками типа "шахед".

Напомним

В течение дня 17 октября россияне атаковали Украину 157 ударными БПЛА (25 из них — реактивные), "Гербера" и дронами других типов, а также 6-ю S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Павел Башинский

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