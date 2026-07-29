Россия оставила аграриев на ВОТ без зарплат - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины работники аграрного сектора все чаще остаются без заработной платы. Предприятия, занимающиеся выращиванием и сбором урожая, месяцами не рассчитываются с механизаторами, комбайнерами, трактористами и водителями, объясняя это невозможностью реализовать и вывезти продукцию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в значительной степени эта ситуация является следствием действий самой россии.

Используя гражданскую логистику в военных целях, российские войска продолжают перевозить топливо и другие военные грузы под видом зерновозов и гражданского транспорта. Это усложняет работу аграрной логистики, создает дополнительные риски для перевозки урожая и негативно влияет на возможность аграриев реализовывать свою продукцию - говорится в статье.

Указывается, что дополнительным ударом для фермеров остаются дефицит и высокие цены на топливо, что значительно увеличивает расходы на проведение полевых работ, сбор урожая и его транспортировку.

В результате финансовые проблемы аграрных предприятий все чаще перекладывают на обычных работников, которые месяцами не получают заработанных средств - констатируют в ЦНС.

Там добавляют, что таким образом россия не только не создала условий для стабильной работы аграрного сектора на ВОТ, но и фактически поставила его на грань выживания.

"Пока российская пропаганда отчитывается об "успешном развитии" сельского хозяйства, люди, которые ежедневно работают в поле, остаются без зарплат, а их семьи - без стабильного источника дохода", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне под видом волонтерской помощи требуют у местных жителей средства и имущество. Предпринимателей и бюджетников заставляют покупать медикаменты и экипировку, а отказников запугивают обысками.

На временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья аграрии столкнулись с дефицитом топлива из-за военных нужд РФ - ЦНС