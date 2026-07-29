Россия оставила аграриев на ВОТ без зарплат - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях аграрные предприятия не выплачивают зарплаты работникам из-за невозможности реализовать продукцию. Россия использует гражданскую логистику в военных целях, что усложняет работу аграриев.
На временно оккупированных территориях Украины работники аграрного сектора все чаще остаются без заработной платы. Предприятия, занимающиеся выращиванием и сбором урожая, месяцами не рассчитываются с механизаторами, комбайнерами, трактористами и водителями, объясняя это невозможностью реализовать и вывезти продукцию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в значительной степени эта ситуация является следствием действий самой россии.
Используя гражданскую логистику в военных целях, российские войска продолжают перевозить топливо и другие военные грузы под видом зерновозов и гражданского транспорта. Это усложняет работу аграрной логистики, создает дополнительные риски для перевозки урожая и негативно влияет на возможность аграриев реализовывать свою продукцию
Указывается, что дополнительным ударом для фермеров остаются дефицит и высокие цены на топливо, что значительно увеличивает расходы на проведение полевых работ, сбор урожая и его транспортировку.
В результате финансовые проблемы аграрных предприятий все чаще перекладывают на обычных работников, которые месяцами не получают заработанных средств
Там добавляют, что таким образом россия не только не создала условий для стабильной работы аграрного сектора на ВОТ, но и фактически поставила его на грань выживания.
"Пока российская пропаганда отчитывается об "успешном развитии" сельского хозяйства, люди, которые ежедневно работают в поле, остаются без зарплат, а их семьи - без стабильного источника дохода", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированной территории Запорожской области россияне под видом волонтерской помощи требуют у местных жителей средства и имущество. Предпринимателей и бюджетников заставляют покупать медикаменты и экипировку, а отказников запугивают обысками.
На временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья аграрии столкнулись с дефицитом топлива из-за военных нужд РФ - ЦНС17.07.26, 02:43 • 14434 просмотра