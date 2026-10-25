В Херсонской области оккупанты проверяют семьи для изъятия детей — ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине комиссия по делам несовершеннолетних провела заседание, посвященное защите прав детей, профилактике правонарушений и поддержке семей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

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Отмечается, что подобные проверки могут использоваться оккупационными властями как инструмент давления на родителей под предлогом оценки условий проживания и их "способности" воспитывать детей.

Под видом профилактики оккупанты получают возможность проверять семьи, искать формальные основания для обвинений родителей в ненадлежащем воспитании и передавать информацию в оккупационные органы опеки - указывают в ЦНС.

Там напоминают, что ранее на ТОТ Херсонщины уже фиксировались выездные проверки семей с участием представителей оккупационных структур и сотрудников ФСБ - такие механизмы создают риск изъятия детей из семей и их последующей передачи под контроль российских органов.

"Под предлогом "защиты детства" оккупационная власть может превращать социальные проверки в средство контроля над украинскими семьями. В условиях оккупации даже обвинения в ненадлежащем воспитании могут стать рычагом давления, а изъятие ребенка - привести к разлучению с семьей и осложнить его возвращение", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья росгвардейцы проводят для детей так называемые "уроки мужества", где рассказывают о службе, "патриотизме", военных традициях и героизации российских силовиков.

Оккупанты в Херсонской области готовят подростков к работе на армию РФ — ЦНС