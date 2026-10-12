На ТОТ Херсонщини та Запоріжжя росгвардійці проводять для школярів "уроки мужності"

На окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя росгвардійці проводять для дітей так звані "уроки мужності", де розповідають про службу, "патріотизм", військові традиції та героїзацію російських силовиків. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що школярів поступово занурюють у середовище, де військова форма, зброя та служба в російських структурах подаються як природна частина життя.

За допомогою таких занять окупаційна влада формує у дітей потрібну росії систему цінностей - лояльність до силових структур, готовність сприймати військову службу як почесний обов’язок та романтизацію війни. Під виглядом "патріотичного виховання" дітям фактично нав’язують російську військову ідентичність - йдеться у статті.

Вказується, що це вже не просто окремі уроки: дітей поступово привчають до думки, що їхнє майбутнє має бути пов’язане з армією та силовими структурами росії.

"Так окупаційна система намагається сформувати нове покоління, для якого мілітаризм сприйматиметься не як виняток, а як звичайна частина життя", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна адміністрація Херсонщини планує залучати підлітків до плетіння сіток, пошиття спорядження та паяння дронів для армії рф.

Дітей на ТОТ Запоріжжя вчать бачити "терористів" серед власних однолітків - ЦНС