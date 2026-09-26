Окупанти на Херсонщині готують підлітків до роботи на армію РФ - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Херсонщини планує залучати підлітків до плетіння сіток, пошиття спорядження та паяння дронів для армії рф. ЦНС заявляє про мілітаризацію дітей.
Окупаційна адміністрація Херсонщини готує запуск програм "працевлаштування" підлітків. Окупанти пояснюють це необхідністю якомога раніше залучати дітей до роботи, аби вони нібито "не потрапили в погану компанію". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що насправді така політика дедалі більше прив’язує молодь до російської системи та її військових потреб.
Підлітків планують залучати до робіт, пов’язаних із забезпеченням армії рф: плетіння маскувальних сіток, сортування провізії, пошиття спорядження та паяння дронів. Подібне залучення дітей до виготовлення маскувальних сіток для російських військових уже фіксувалося на окупованій Донеччині
Вказується, що замість саморозвитку, освіти та нормального дитинства окупанти з раннього віку формують у дітей мілітаризоване сприйняття життя, привчаючи їх працювати на потреби російської армії.
"Таким чином росія намагається виростити покоління, яке з підліткового віку буде включене в систему забезпечення її військової машини", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
російські силовики проводять для дітей заняття про "тероризм та екстремізм". Проукраїнські дописи й уподобайки називають терористичною діяльністю.
Окупанти на ТОТ створюють "трудові табори" для підлітків – соцслужби перетворили на каральний інструмент – Центр нацспротиву17.11.25, 18:34 • 4144 перегляди