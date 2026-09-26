Оккупанты в Херсонской области готовят подростков к работе на армию РФ — ЦНС
Киев • УНН
Оккупационная администрация Херсонской области планирует привлекать подростков к плетению сетей, пошиву снаряжения и пайке дронов для армии РФ. ЦНС заявляет о милитаризации детей.
Оккупационная администрация Херсонщины готовит запуск программ «трудоустройства» подростков. Оккупанты объясняют это необходимостью как можно раньше привлекать детей к работе, чтобы они якобы «не попали в плохую компанию». Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
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Отмечается, что на самом деле такая политика всё больше привязывает молодёжь к российской системе и её военным потребностям.
Подростков планируют привлекать к работам, связанным с обеспечением армии рф: плетению маскировочных сетей, сортировке провизии, пошиву снаряжения и пайке дронов. Подобное привлечение детей к изготовлению маскировочных сетей для российских военных уже фиксировалось на оккупированной Донетчине
Указывается, что вместо саморазвития, образования и нормального детства оккупанты с раннего возраста формируют у детей милитаризированное восприятие жизни, приучая их работать на нужды российской армии.
«Таким образом россия пытается вырастить поколение, которое с подросткового возраста будет включено в систему обеспечения её военной машины», — резюмируют в ЦНС.
Напомним
российские силовики проводят для детей занятия о «терроризме и экстремизме». Проукраинские публикации и лайки называют террористической деятельностью.
Оккупанты на ВОТ создают "трудовые лагеря" для подростков – соцслужбы превратили в карательный инструмент – Центр нацсопротивления17.11.25, 18:34 • 4144 просмотра