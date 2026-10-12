На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей росгвардейцы проводят для детей так называемые "уроки мужества", где рассказывают о службе, "патриотизме", военных традициях и героизации российских силовиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что школьников постепенно погружают в среду, где военная форма, оружие и служба в российских структурах преподносятся как естественная часть жизни.

С помощью таких занятий оккупационные власти формируют у детей нужную россии систему ценностей - лояльность к силовым структурам, готовность воспринимать военную службу как почётную обязанность и романтизацию войны. Под видом "патриотического воспитания" детям фактически навязывают российскую военную идентичность - говорится в статье.

Указывается, что это уже не просто отдельные уроки: детей постепенно приучают к мысли, что их будущее должно быть связано с армией и силовыми структурами россии.

"Так оккупационная система пытается сформировать новое поколение, для которого милитаризм будет восприниматься не как исключение, а как обычная часть жизни", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Оккупационная администрация Херсонщины планирует привлекать подростков к плетению сеток, пошиву снаряжения и пайке дронов для армии рф.

Детей на ВОТ Запорожья учат видеть «террористов» среди собственных сверстников — ЦНС