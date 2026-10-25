На Херсонщині окупанти перевіряють сім'ї для вилучення дітей - ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині комісія у справах неповнолітніх провела засідання, присвячене захисту прав дітей, профілактиці правопорушень та підтримці сімей. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що подібні перевірки можуть використовуватися окупаційною владою як інструмент тиску на батьків під приводом оцінювання умов проживання та їхньої "спроможності" виховувати дітей.

Під виглядом профілактики окупанти отримують можливість перевіряти сім’ї, шукати формальні підстави для звинувачень батьків у неналежному вихованні та передавати інформацію до окупаційних органів опіки - вказують у ЦНС.

Там нагадують, що раніше на ТОТ Херсонщини вже фіксували виїзні перевірки родин за участю представників окупаційних структур і співробітників фсб - такі механізми створюють ризик вилучення дітей із сімей та їх подальшої передачі під контроль російських органів.

"Під приводом "захисту дитинства" окупаційна влада може перетворювати соціальні перевірки на засіб контролю над українськими родинами. В умовах окупації навіть звинувачення у неналежному вихованні можуть стати важелем тиску, а вилучення дитини - призвести до розлучення з родиною та ускладнити її повернення", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя росгвардійці проводять для дітей так звані "уроки мужності", де розповідають про службу, "патріотизм", військові традиції та героїзацію російських силовиків.

Окупанти на Херсонщині готують підлітків до роботи на армію РФ - ЦНС