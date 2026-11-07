Путин поручил готовить ветеранов войны к работе в государственном управлении — ЦНС
Киев • УНН
Путин поручил создать курсы для ветеранов войны против Украины. Их могут назначать на административные должности, в частности на оккупированных территориях.
российский диктатор владимир путин поручил создать отдельную программу подготовки ветеранов войны против Украины к работе в органах государственного управления. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что речь идет о возможности занимать административные должности даже без высшего образования, для чего планируют ввести специальные курсы и систему обучения.
Подобная инициатива создает для кремля дополнительный кадровый ресурс, который потенциально может использоваться и на временно оккупированных территориях Украины. Вместо профессиональных управленцев оккупационная система получит возможность привлекать бывших военнослужащих, лояльных российской власти, но без необходимой профессиональной подготовки
Указывается, что для ТОТ это означает риск дальнейшей милитаризации оккупационного управления: административные должности могут все чаще становиться вознаграждением за участие в войне, а не результатом профессиональной подготовки.
"Ветеранов российской армии могут интегрировать в систему управления захваченными украинскими территориями, усиливая зависимость местных администраций от военных структур кремля", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Оккупационные власти Крыма запустили курсы для 57 участников войны против Украины, включая мобилизованных и силовиков, с целью назначения их на руководящие должности.
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