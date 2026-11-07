Путин поручил готовить ветеранов войны к работе в государственном управлении — ЦНС

российский диктатор владимир путин поручил создать отдельную программу подготовки ветеранов войны против Украины к работе в органах государственного управления. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о возможности занимать административные должности даже без высшего образования, для чего планируют ввести специальные курсы и систему обучения.

Подобная инициатива создает для кремля дополнительный кадровый ресурс, который потенциально может использоваться и на временно оккупированных территориях Украины. Вместо профессиональных управленцев оккупационная система получит возможность привлекать бывших военнослужащих, лояльных российской власти, но без необходимой профессиональной подготовки - говорится в сообщении.

Указывается, что для ТОТ это означает риск дальнейшей милитаризации оккупационного управления: административные должности могут все чаще становиться вознаграждением за участие в войне, а не результатом профессиональной подготовки.

"Ветеранов российской армии могут интегрировать в систему управления захваченными украинскими территориями, усиливая зависимость местных администраций от военных структур кремля", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Оккупационные власти Крыма запустили курсы для 57 участников войны против Украины, включая мобилизованных и силовиков, с целью назначения их на руководящие должности.

На оккупированных территориях безработных заставляют искать работу в армии рф — ЦНС