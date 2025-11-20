Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна влада Криму запустила курси для 57 учасників війни проти України, включаючи мобілізованих та силовиків, з метою призначення їх на керівні посади. За планом, 90% випускників очолять структури окупаційної адміністрації, формуючи мілітаризовану вертикаль управління.
Деталі
Зазначається, що за планом, 90% після "навчання" очолять структури окупаційної адміністрації.
Це не оновлення кадрів, а створення мілітаризованої вертикалі, де ключовим критерієм є не професійність, а участь у війні та лояльність до силових структур
Там також пояснюють, що це ознчає для тимчасово окупованих територій:
- цивільне управління заміщають військовими моделями;
- посилюється репресивність і контроль силових структур;
- нормалізується насильство як метод “управління”;
- соціальні та господарські питання відсуваються на другий план;
- регіони стають ще залежнішими від кремля.
"Таким чином, кремль вибудовує не систему цивільного управління, а структуру військово-політичного контролю, де влада належить людям, пов’язаним із війною та залежним від російських силових інституцій. Запущена в Криму програма - це лише перший етап формування єдиної мілітаризованої вертикалі для всіх тимчасово окупованих територій", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму росіяни влаштували нову хвилю фільтрацій - під виглядом "перевірки міграційного законодавства".
