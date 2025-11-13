Окупанти у Криму знесли унікальний мозаїчний комплекс на території колишнього санаторію "Місхор"

$42.040.02
18:55 • 7322 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20132 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51575 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33380 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33180 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70245 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42413 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39376 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37421 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33310 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питання
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51605 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70265 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептів
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування
Окупанти у Криму знесли унікальний мозаїчний комплекс на території колишнього санаторію "Місхор"

Київ • УНН

 • 35340 перегляди

російські окупанти знесли мозаїчний комплекс із трьох фонтанів та танцювального майданчика в колишньому санаторії "Місхор" у Криму. Санаторій у 2018 році продали за 380 мільйонів рублів, а його власником є друг путіна аркадій ротенберг.

Окупанти у Криму знесли унікальний мозаїчний комплекс на території колишнього санаторію "Місхор"

У тимчасово окупованому Криму росіяни знесли унікальний мозаїчний комплекс на території колишнього санаторію "Місхор", що включає три фонтани і танцювальний майданчик. Про це передає ТГ-канал Кримський вітер, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що санаторій "Місхор" на Південному березі Криму у 2018 році російська влада продала за 380 мільйонів рублів. Зараз оздоровниця знаходиться під операційним управлінням ТОВ УК "Візант груп", засновником якої є друг путіна аркадій ротенберг.

Повідомляється, що новий власник буде зводити на цьому місці оздоровчий комплекс, тому мозаїка із застарілими корпусами пішла під знесення.

Дитячий ігровий комплекс в санаторії "Місхор" був побудований в 1984 році. Автор мозаїки - скульптор Зураб Церетелі.

Нагадаємо

У 2024 році російські загарбники в окупованому Маріуполі зруйнували екскаваторами курган Дід - історичну пам'ятку, датовану 5 тисячоліттям до нашої ери.

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
Крим