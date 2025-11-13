Окупанти у Криму знесли унікальний мозаїчний комплекс на території колишнього санаторію "Місхор"
Київ • УНН
російські окупанти знесли мозаїчний комплекс із трьох фонтанів та танцювального майданчика в колишньому санаторії "Місхор" у Криму. Санаторій у 2018 році продали за 380 мільйонів рублів, а його власником є друг путіна аркадій ротенберг.
У тимчасово окупованому Криму росіяни знесли унікальний мозаїчний комплекс на території колишнього санаторію "Місхор", що включає три фонтани і танцювальний майданчик. Про це передає ТГ-канал Кримський вітер, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що санаторій "Місхор" на Південному березі Криму у 2018 році російська влада продала за 380 мільйонів рублів. Зараз оздоровниця знаходиться під операційним управлінням ТОВ УК "Візант груп", засновником якої є друг путіна аркадій ротенберг.
Повідомляється, що новий власник буде зводити на цьому місці оздоровчий комплекс, тому мозаїка із застарілими корпусами пішла під знесення.
Дитячий ігровий комплекс в санаторії "Місхор" був побудований в 1984 році. Автор мозаїки - скульптор Зураб Церетелі.
Нагадаємо
У 2024 році російські загарбники в окупованому Маріуполі зруйнували екскаваторами курган Дід - історичну пам'ятку, датовану 5 тисячоліттям до нашої ери.