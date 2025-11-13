Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"
Киев • УНН
российские оккупанты снесли мозаичный комплекс из трех фонтанов и танцевальной площадки в бывшем санатории "Мисхор" в Крыму. Санаторий в 2018 году продали за 380 миллионов рублей, а его владельцем является друг путина аркадий ротенберг.
Во временно оккупированном Крыму россияне снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор", включающий три фонтана и танцевальную площадку. Об этом передает ТГ-канал Крымский ветер, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что санаторий "Мисхор" на Южном берегу Крыма в 2018 году российские власти продали за 380 миллионов рублей. Сейчас здравница находится под операционным управлением ООО УК "Визант групп", учредителем которой является друг путина аркадий ротенберг.
Сообщается, что новый владелец будет возводить на этом месте оздоровительный комплекс, поэтому мозаика с устаревшими корпусами пошла под снос.
Детский игровой комплекс в санатории "Мисхор" был построен в 1984 году. Автор мозаики - скульптор Зураб Церетели.
Напомним
В 2024 году российские захватчики в оккупированном Мариуполе разрушили экскаваторами курган Дед - исторический памятник, датированный 5 тысячелетием до нашей эры.