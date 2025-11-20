Оккупанты в Крыму готовят участников войны против Украины для руководящих должностей - ЦНС
Оккупационные власти Крыма запустили курсы для 57 участников войны против Украины, включая мобилизованных и силовиков, с целью назначения их на руководящие должности. По плану, 90% выпускников возглавят структуры оккупационной администрации, формируя милитаризованную вертикаль управления.
Оккупационные власти Крыма запустили курсы, на которых 57 участников войны против Украины — мобилизованные, контрактники, «добровольцы» и силовики — готовятся к назначению на руководящие должности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что по плану, 90% после «обучения» возглавят структуры оккупационной администрации.
Это не обновление кадров, а создание милитаризованной вертикали, где ключевым критерием является не профессионализм, а участие в войне и лояльность к силовым структурам
Там также объясняют, что это означает для временно оккупированных территорий:
- гражданское управление замещают военными моделями;
- усиливается репрессивность и контроль силовых структур;
- нормализуется насилие как метод “управления”;
- социальные и хозяйственные вопросы отодвигаются на второй план;
- регионы становятся еще более зависимыми от кремля.
"Таким образом, кремль выстраивает не систему гражданского управления, а структуру военно-политического контроля, где власть принадлежит людям, связанным с войной и зависимым от российских силовых институций. Запущенная в Крыму программа - это лишь первый этап формирования единой милитаризованной вертикали для всех временно оккупированных территорий", - резюмируют в ЦНС.
Во временно оккупированном Крыму россияне устроили новую волну фильтраций — под видом «проверки миграционного законодательства».
