окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму росіяни розпочали нову хвилю фільтраційних заходів. Силовики обшукують гуртожитки та житлові райони, шукаючи «неблагонадійних» осіб.
У тимчасово окупованому Криму росіяни влаштували нову хвилю фільтрацій - під виглядом "перевірки міграційного законодавства". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Силовики прочісують гуртожитки, садові товариства та житлові райони, шукаючи "неблагонадійних"
Зазначається, що гауляйтер Севастополя развожаєв "прозвітував", що лише в одному районі обшукали 730 об’єктів.
Нагадаємо
росія посилила фільтраційні заходи проти українців, обмежуючи їх пересування з ТОТ. Тепер навіть видалення інформації з телефонів може бути причиною для відмови у в'їзді до рф.
