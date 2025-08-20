$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 52467 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 86545 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 81039 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 79260 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 49682 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 34009 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98199 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73625 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86766 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103941 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У тимчасово окупованому Криму росіяни розпочали нову хвилю фільтраційних заходів. Силовики обшукують гуртожитки та житлові райони, шукаючи «неблагонадійних» осіб.

окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму росіяни влаштували нову хвилю фільтрацій - під виглядом "перевірки міграційного законодавства". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Силовики прочісують гуртожитки, садові товариства та житлові райони, шукаючи "неблагонадійних"

- йдеться у дописі.

Зазначається, що гауляйтер Севастополя развожаєв "прозвітував", що лише в одному районі обшукали 730 об’єктів.

Нагадаємо

росія посилила фільтраційні заходи проти українців, обмежуючи їх пересування з ТОТ. Тепер навіть видалення інформації з телефонів може бути причиною для відмови у в'їзді до рф.

Трамп: Повернення Криму і вступ України до НАТО неможливі19.08.25, 16:33 • 2870 переглядiв

Віта Зеленецька

