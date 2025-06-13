росіяни посилили фільтрацію: виїзд з ТОТ через рф стає ще небезпечнішим - ISW

росія посилює фільтраційні процеси проти українців, значно обмежуючи їх свободу пересування та можливість залишити тимчасово окуповані території України (ТОТ). Про це йдеться у матеріалі Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на російські ЗМІ, за даними яких "ознаки видалення інформації з мобільних телефонів можуть вважатися вагомою причиною для відмови громадянам України у в’їзді до росії.

Були випадки, коли громадяни України прибували на пункти пропуску, повністю видаливши інформацію з чатів, фотогалерей і контактів. російським правоохоронцям тепер дозволено вважати відсутність доказів (проукраїнськості громадян - ред.) фактичним доказом для затримання та притягнення до кримінальної відповідальності громадян України - вказують в ISW.

На ТОТ Донеччини керівників "департаментів культури" вчать русифікувати українців - ЦНС

Там зазначають, що ці нові заходи створять незручності для українців, які подорожують з підконтрольних Україні територій до росії з різних причин, але найбільш негативно вплинуть на жителів ТОТ, адже єдиний шлях їхнього виїзду з окупованих територій – через росію, для чого необхідно пройти через російські прикордонні пункти та пройти фільтраційні заходи.

Процеси російської фільтрації включають перевірку особистих пристроїв на наявність будь-яких доказів проукраїнських настроїв, за що передбачено покарання у вигляді арешту та тримання під вартою за звинуваченнями в "тероризмі" під різними приводами - наголошують аналітики.

Вони роблять висновок, що нові правила "пошуку видаленого контенту" зроблять для українців ще більш небезпечними спроби залишити ТОТ через росію.

Нагадаємо

Напередодні люди з окупованих міст Луганщини і Донеччини, ТОТ Херсонської і Запорізької областей у день росії долучилися до акції, яка має на меті показати справжню позицію Україні та світу. Ці громадяни зіштовхнулися з тиском примусової паспортизації.

На ТОТ України окупанти організували примусовий флешмоб щодо святкування дня росії