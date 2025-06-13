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россияне усилили фильтрацию: выезд с ВОТ через рф становится еще более опасным - ISW

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

россия усилила фильтрационные меры против украинцев, ограничивая их передвижение с ВОТ. Теперь даже удаление информации с телефонов может быть причиной для отказа во въезде в рф.

россияне усилили фильтрацию: выезд с ВОТ через рф становится еще более опасным - ISW

россия усиливает фильтрационные процессы против украинцев, значительно ограничивая их свободу передвижения и возможность покинуть временно оккупированные территории Украины (ВОТ). Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на российские СМИ, по данным которых "признаки удаления информации с мобильных телефонов могут считаться веским основанием для отказа гражданам Украины во въезде в россию.

Были случаи, когда граждане Украины прибывали на пункты пропуска, полностью удалив информацию из чатов, фотогалерей и контактов. Российским правоохранителям теперь разрешено считать отсутствие доказательств (проукраинскости граждан - ред.) фактическим доказательством для задержания и привлечения к уголовной ответственности граждан Украины

- указывают в ISW.

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Там отмечают, что эти новые меры создадут неудобства для украинцев, путешествующих с подконтрольных Украине территорий в россию по разным причинам, но наиболее негативно повлияют на жителей ВОТ, ведь единственный путь их выезда с оккупированных территорий – через россию, для чего необходимо пройти через российские пограничные пункты и пройти фильтрационные мероприятия.

Процессы российской фильтрации включают проверку личных устройств на наличие каких-либо доказательств проукраинских настроений, за что предусмотрено наказание в виде ареста и содержания под стражей по обвинениям в "терроризме" под разными предлогами

- отмечают аналитики.

Они делают вывод, что новые правила "поиска удаленного контента" сделают для украинцев еще более опасными попытки покинуть ВОТ через россию.

Напомним

Накануне люди из оккупированных городов Луганщины и Донетчины, ВОТ Херсонской и Запорожской областей в день россии присоединились к акции, которая имеет целью показать истинную позицию Украине и миру. Эти граждане столкнулись с давлением принудительной паспортизации.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Институт изучения войны
Украина
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