На ВОТ Украины оккупанты организовали принудительный флешмоб по празднованию дня россии

В четверг, 12 июня, россияне организовали на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) принудительный флешмоб по "празднованию дня россии". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты в очередной раз будут имитировать "день россии" - очередную выставку о якобы любви к империи.

На временно оккупированных территориях этот "праздник" имеет особый смысл - символизировать якобы поддержку оккупантов местными. В этом году - флешмоб "окна россии": молодежные организации должны выставлять символику рф в окнах и фоткать - говорится в сообщении.

Как указали в ЦНС, "госструктуры уже требуют отчеты об участии - без принуждения "любовь" не выходит".

Напомним

Во временно оккупированной части Донецкой области стартовали специализированные семинары для "руководителей департаментов культуры" оккупационных администраций. Назвали их "практикумами", на которых коллаборанты проходят инструктаж по мягкой русификации.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе российские террористы устроили облавы на украинцев под предлогом проверки "трудовых мигрантов". На самом же деле цель таких проверок и обысков - давление на местных жителей, не оформивших паспорт рф.

Оккупанты планируют создать на ВОТ военные лагеря для девушек - ЦНС