На ВОТ Украины оккупанты организовали принудительный флешмоб по празднованию дня россии

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
17:14 • 16845 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 64867 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 68034 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 40996 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 74411 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 42044 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 60333 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 57743 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
12 июня, 10:38 • 53886 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
12 июня, 10:04 • 61916 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.9м/с
79%
749мм
Популярные новости
Авиакатастрофа Boeing 787-8 в Индии: полиция сообщила как минимум об одном выжившем – Ani 12 июня, 14:19 • 3842 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 56184 просмотра
Мечтал о яблоке год: умер освобожденный из плена украинский воин Дмитрий Шаповалов12 июня, 16:02 • 10166 просмотра
В Украине построят всесезонный горный курорт за 140 миллионов евро – правительство подписало инвестиционные соглашения17:07 • 6432 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками17:17 • 18147 просмотра
публикации
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 64867 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 68034 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 74411 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 56229 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам12 июня, 10:12 • 135713 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Кайя Каллас
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Харьковская область
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками17:17 • 18158 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 89680 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 102554 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 127040 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 129052 просмотра
Актуальное
YouTube
Шахед-136
Spotify
ЧатГПТ
Facebook

На ВОТ Украины оккупанты организовали принудительный флешмоб по празднованию дня россии

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Оккупанты на ВОТ имитируют "день россии" флешмобом "окна россии", где молодежь выставляет символику рф в окнах и фотографирует ее. Госструктуры требуют отчеты об участии.

На ВОТ Украины оккупанты организовали принудительный флешмоб по празднованию дня россии

В четверг, 12 июня, россияне организовали на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) принудительный флешмоб по "празднованию дня россии". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты в очередной раз будут имитировать "день россии" - очередную выставку о якобы любви к империи.

На временно оккупированных территориях этот "праздник" имеет особый смысл - символизировать якобы поддержку оккупантов местными. В этом году - флешмоб "окна россии": молодежные организации должны выставлять символику рф в окнах и фоткать

- говорится в сообщении.

Как указали в ЦНС, "госструктуры уже требуют отчеты об участии - без принуждения "любовь" не выходит".

Напомним

Во временно оккупированной части Донецкой области стартовали специализированные семинары для "руководителей департаментов культуры" оккупационных администраций. Назвали их "практикумами", на которых коллаборанты проходят инструктаж по мягкой русификации.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе российские террористы устроили облавы на украинцев под предлогом проверки "трудовых мигрантов". На самом же деле цель таких проверок и обысков - давление на местных жителей, не оформивших паспорт рф.

Оккупанты планируют создать на ВОТ военные лагеря для девушек - ЦНС07.06.25, 01:46 • 3128 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9