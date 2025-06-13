На ТОТ України окупанти організували примусовий флешмоб щодо святкування дня росії

У четвер, 12 червня, росіяни організували на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) примусовий флешмоб щодо "святкування дня росії". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що окупанти вкотре імітуватимуть "день росії" - чергову виставу про нібито любов до імперії.

На тимчасово окупованих територіях це "свято" має особливий сенс - символізувати буцімто підтримку окупантів місцевими. Цьогоріч - флешмоб "вікна росії": молодіжні організації мають виставляти символіку рф у вікнах і фоткати - йдеться у повідомленні.

Як вказали в ЦНС, "держструктури вже вимагають звіти про участь - без примусу "любов" не виходить".

Нагадаємо

У тимчасово окупованій частині Донецької області стартували спеціалізовані семінари для "керівників департаментів культури" окупаційних адміністрацій. Назвали їх "практикумами", на котрих колаборанти проходять інструктаж із м’якої русифікації.

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи влаштували облави на українців під приводом перевірки "трудових мігрантів". Насправді ж мета таких перевірок і обшуків - тиск на місцевих жителів, які не оформили паспорт рф.

Окупанти планують створити на ТОТ військові табори для дівчат - ЦНС