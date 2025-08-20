Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму россияне устроили новую волну фильтраций - под видом "проверки миграционного законодательства". Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Силовики прочесывают общежития, садовые товарищества и жилые районы, ища "неблагонадежных" - говорится в сообщении.

Отмечается, что гауляйтер Севастополя Развожаев "отчитался", что только в одном районе обыскали 730 объектов.

Напомним

Россия усилила фильтрационные меры против украинцев, ограничивая их передвижение с ВОТ. Теперь даже удаление информации с телефонов может быть причиной для отказа во въезде в РФ.

Трамп: Возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО невозможны