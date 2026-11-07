путін доручив готувати ветеранів війни до роботи в держуправлінні - ЦНС

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна

Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна

Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна

Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна