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Financial Times

путін доручив готувати ветеранів війни до роботи в держуправлінні - ЦНС

Київ • УНН

 • 3148 перегляди

путін доручив створити курси для ветеранів війни проти України. Їх можуть призначати на адмінпосади, зокрема на окупованих територіях.

путін доручив готувати ветеранів війни до роботи в держуправлінні - ЦНС

російський диктатор володимир путін доручив створити окрему програму підготовки ветеранів війни проти України до роботи в органах державного управління. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що йдеться про можливість обіймати адміністративні посади навіть без вищої освіти, для чого планують запровадити спеціальні курси та систему навчання.

Подібна ініціатива створює для кремля додатковий кадровий ресурс, який потенційно може використовуватися і на тимчасово окупованих територіях України. Замість професійних управлінців окупаційна система отримуватиме можливість залучати колишніх військових, лояльних до російської влади, але без необхідної фахової підготовки

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що для ТОТ це означає ризик подальшої мілітаризації окупаційного управління: адміністративні посади можуть дедалі частіше ставати винагородою за участь у війні, а не результатом професійної підготовки.

"Ветеранів російської армії можуть інтегрувати в систему управління захопленими українськими територіями, посилюючи залежність місцевих адміністрацій від військових структур кремля", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна влада Криму запустила курси для 57 учасників війни проти України, включаючи мобілізованих та силовиків, з метою призначення їх на керівні посади.

На окупованих територіях безробітних змушують шукати роботу у армії рф - ЦНС08.09.26, 10:53 • 3942 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України