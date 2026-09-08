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На окупованих територіях безробітних змушують шукати роботу у армії рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Мешканці ТОТ місяцями залишаються без зарплат і роботи. росія пропонує контракт як спосіб заробітку та утримання родини.

На окупованих територіях безробітних змушують шукати роботу у армії рф - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України люди місяцями залишаються без зарплат і роботи, а окупанти використовують такі фінансові труднощі для вербування мешканців до армії рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація посилює тиск на безробітних і працівників, які не мають офіційного оформлення. Під приводом боротьби з нелегальною зайнятістю роботодавців змушують оформлювати людей за трудовими договорами, а за відмову погрожують штрафами та кримінальною відповідальністю

 - йдеться у дописі.

Водночас, за наявними даними, на окупованих територіях люди стикаються з проблемами із працевлаштуванням. Зокрема, частина мешканців місяцями не отримують зарплату, втрачають роботу або не можуть знайти нову.

На цьому тлі росія продовжує вербувати людей до своєї армії, пропонуючи контракт як спосіб заробити та прогодувати родину. Окупанти посилюють контроль над працевлаштуванням населення. Роботодавців змушують офіційно оформлювати працівників під загрозою покарання. Люди на ТОТ залишаються без зарплат, роботи та стабільного доходу. росія використовує безробіття для вербування мешканців до зс рф. Контракт із російською армією подають як "вихід" із безробіття та фінансової скрути

 - наголошують у відомстві.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України через російський месенджер "Мах" поширюють повідомлення з закликами вступати до підрозділів безпілотних систем зс рф. Вербувальна кампанія обіцяє високі виплати та службу далеко від фронту, націлена на молодь та людей з економічними труднощами.

Алла Кіосак

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