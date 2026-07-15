ССО подтвердили поражение Балаклавской ТЭС в Крыму

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение Балаклавской ТЭС в Севастополе во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

ССО поразили ТЭС в Севастополе. Это почти 50% генерации электроэнергии оккупированного Крыма - сообщили в ССО.

Как указано, "подпольщики Движения сопротивления ССО вместе с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций провели операцию по поражению Балаклавской ТЭС в Севастополе, ВОТ АР Крым". Поражение произошло в ночь на 14 июля.

"Предварительно, в результате атаки был поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E. В случае повреждения насосного оборудования ремонт может занять от 2 до 5 месяцев", - сообщили в ССО.

Балаклавская ТЭС, как указано, – это энергетическая основа полуострова. Вместе с Таврической ТЭС (Симферополь) станция обеспечивает около 90% энергопотребления Крыма. Это два столпа собственной генерации электроэнергии.

Оккупированный Крым, подчеркнули в ССО, – это военно-логистический хаб российской армии. Стабильное электроснабжение критически важно для узлов связи, центров управления, радиолокационных станций, средств РЭБ, систем ПВО, ремонтных заводов, Черноморского флота, военных аэродромов и другой военной инфраструктуры врага. Поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные способности армии РФ, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения, отметили в Силах спецопераций.

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