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Керчь, Саки и Севастополь остались без света и воды после атаки БПЛА

Киев • УНН

 • 2590 просмотра

В Керчи из-за атаки БПЛА полностью обесточен город, системы жизнеобеспечения работают от резервных источников. В Севастополе введено временное ограничение электроснабжения, а в Саках воду подают по графику.

Керчь, Саки и Севастополь остались без света и воды после атаки БПЛА

В среду, 15 июля, ряд городов оккупированного Крыма остался без света и воды. Так, Керчь осталась без электроэнергии, в Севастополе вернули почасовые отключения, а в Саках воду подают по графику, сообщает УНН.

Детали

Об отключении света в Керчи написал в соцсетях глава оккупационной "администрации" города Иван Кошель. Он сообщил, что "в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, системы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания".

В Севастополе введен режим "временного ограничения" электроснабжения. В то же время глава оккупационной "администрации" города Саки Юлия Предибайло заявила, что во время отключения электроэнергии водоснабжение осуществляется по графику - с 13:00 до 19:00.

В комментариях под сообщениями оккупационного "главы Крыма" Сергея Аксенова жители северных районов полуострова жалуются, что электроэнергия в их населенных пунктах отсутствует уже как минимум неделю.

Напомним

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей произошли масштабные отключения электроэнергии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Запорожская область
Керчь
Херсонская область
Крым
Севастополь