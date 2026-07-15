Керчь, Саки и Севастополь остались без света и воды после атаки БПЛА
Киев • УНН
В Керчи из-за атаки БПЛА полностью обесточен город, системы жизнеобеспечения работают от резервных источников. В Севастополе введено временное ограничение электроснабжения, а в Саках воду подают по графику.
В среду, 15 июля, ряд городов оккупированного Крыма остался без света и воды. Так, Керчь осталась без электроэнергии, в Севастополе вернули почасовые отключения, а в Саках воду подают по графику, сообщает УНН.
Детали
Об отключении света в Керчи написал в соцсетях глава оккупационной "администрации" города Иван Кошель. Он сообщил, что "в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, системы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания".
В Севастополе введен режим "временного ограничения" электроснабжения. В то же время глава оккупационной "администрации" города Саки Юлия Предибайло заявила, что во время отключения электроэнергии водоснабжение осуществляется по графику - с 13:00 до 19:00.
В комментариях под сообщениями оккупационного "главы Крыма" Сергея Аксенова жители северных районов полуострова жалуются, что электроэнергия в их населенных пунктах отсутствует уже как минимум неделю.
Напомним
В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей произошли масштабные отключения электроэнергии.