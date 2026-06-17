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Оккупанты в Мелитополе вербуют жителей в подразделения БпЛА из-за значительных потерь на фронте - ЦНС

Киев • УНН

 • 822 просмотра

В Мелитополе оккупанты агитируют вступать в ряды армии рф через рекламу подразделений беспилотников. Людям обещают высокие выплаты и безопасную службу.

Оккупанты в Мелитополе вербуют жителей в подразделения БпЛА из-за значительных потерь на фронте - ЦНС

В временно оккупированном Мелитополе оккупанты продолжают наращивать кампанию по вербовке населения в ряды вс рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что визитки, рекламные листовки, плакаты и билборды с призывами вступать в подразделения беспилотных систем все чаще появляются на улицах города, в общественных местах и возле административных зданий.

В агитационных материалах российская армия обещает высокие выплаты, социальные гарантии, обучение современным технологиям и службу якобы вдали от линии фронта. Особый акцент делается на подразделениях БпЛА, которые преподносятся как престижное и безопасное направление службы

- говорится в сообщении.

Указывается, что рекламные материалы массово размещают по всему городу. Потенциальным новобранцам обещают высокие зарплаты и различные льготы.

"Службу в подразделениях БпЛА позиционируют как работу с современными технологиями. Основной расчет делается на людей, оказавшихся в сложном финансовом положении", - рассказали в ЦНС.

Напомним

В российском университете транспорта преподаватели агитируют студентов к службе в подразделениях БпЛА во время занятий. Руководство заведений получает планы набора контрактников в армию рф.

рф вербует молодежь на войну через видеоигры и обещания безопасной службы - ЦПД22.05.26, 14:57 • 3553 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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